MotoGp Thailandia, Martin in pole e sesto tempo per Bagnaia

Jorge Martin ha conquistato la pole position nel Gran Premio della Thailandia, classe MotoGp. Ha centrato il primo posto in griglia in 1:29.287. Prima fila anche per Luca Marini (ritardo di 0.138) e Aleix Espargaro (ritardo 0.174). Sesto Francesco Bagnaia, con un ritardo di 0.240.

Grazie alla vittoria nella gara sprint, lo spagnolo Jorge Martin accorcia di 9 punti sul leader della classifica Bagnaia, che ha chiuso la gara breve del sabato al sesto posto. Il torinese resta in testa nella classifica piloti con un vantaggio di 18 punti sullo spagnolo del team Prima Pramac. Bezzecchi stabile in terza posizione a -72 da Bagnaia.