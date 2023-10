Tonali tornerà in campo a fine agosto: salterà gli Europei

«La sera di venerdì 27 ottobre, il Newcastle United ha ricevuto la conferma che la Fifa ha approvato la sanzione della Figc da applicare in tutto il mondo, il che significa che Sandro Tonali potrà tornare al calcio agonistico da martedì 27 agosto 2024». Lo ha scritto il Newcastle sul proprio sito web, confermando la squalifica per scommesse dell’ex milanista, di fatto, fino al temine della stagione di Premier League.

«Sandro Tonali è stato squalificato dal calcio agonistico per dieci mesi, a partire da venerdì 27 ottobre 2023, a seguito delle spese di scommesse illegali da parte della Federazione Italiana Calcio.

La sanzione della Figc prevede un divieto complessivo di 18 mesi, con otto mesi di commutazione in quanto il giocatore parteciperà ad un piano terapeutico e ad programma educativo in Italia di 16 incontri», conclude la nota del club inglese.