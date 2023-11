Colombo fa felice il Monza, Cagliari ancora tre punti d'oro

VERONA-MONZA 1-3

RETE: 41' pt e 28' st Colombo, 39' st Caldirola, 41' st Folorunsho.

VERONA (3-4-1-2): Montipò 6; Dawidowicz 5.5 (30'pt Hien 6), Magnani 5.5, Terracciano 6; Faraoni 5.5 (30'st Tchatchoua 6), Folorunsho 6.5, Duda 6.5, Doig 5.5 (1'st Hongla 6.5); Lazovic 6 (20'st Ngonge 6); Bonazzoli 5 (30'st Saponara 6), Djuric 5.5. In panchina: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Serdar, Suslov, Lima, Coppola, Mboula. Allenatore: Baroni 5.5.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 5.5, Pablo Mari 6, Caldirola 7; Ciurria 6 (15'st Birindelli 6), Pessina 6, Gagliardini 6 (41'st Akpa Akpro sv), Kyriakopoulos 6; Vignato 5.5 (21'st V. Carboni 6); Colpani 6.5 (21' st Bondo 6), Colombo 8 (41'st Mota sv). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, F.Carboni, Pedro Pereira, Bettella, Maric, A. Carboni. Allenatore: Palladino 6.5

ARBITRO: Collu di Cagliari 6.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Faraoni, D’Ambrosio, Colombo. Angoli: 6-2 per il Monza. Recupero: 3'; 4'.

Notte fonda in casa Verona. Il Monza passeggia al Bentegodi e manda al picco i veneti. Sette sconfitte in undici gare giocate, la trasferta contro il Genoa potrebbe essere il capolinea dell’avventura di Marco Baroni. Il Monza vince bene - 3-1 il risultato finale - dimostrando di possedere le armi giuste per inserirsi anche in lotta chiave Europa. La formazione di Palladino è quella annunciata alla vigilia, il Verona recupera Hien ma va solo in panchina, confermato il tandem offensivo Bonazzoli-Djuric. Parte forte il Verona che dopo pochi secondi di gioco va alla conclusione con Bonazzoli dal limite, ma Di Gregorio risponde presente. Ma non è l'avvisaglia di un Verona tutto votato all’attacco. Anzi, i primi 20' sono tutti dei brianzoli. Colombo -mette sovente in difficoltà la difesa di casa andando un paio di volte alla conclusione: è solo la premessa di una domenica particolare per il giovane centravanti dell’Under 21. Dove non arriva Montipò ci pensa il palo, colpito dal destro dentro l’area di Pablo Marì. Un colpo di testa di Gagliardini, con il Verona in momentanea inferiorità numerica per l'infortunio di Dawidowicz, fa la barba al palo alla sinistra di Montipò. Il Verona si accende, tuttavia, all’improvviso. Gran destro di Duda appena dentro l’area e Di Gregorio salvato dalla traversa. Scampato il pericolo è un altro Monza. Colpani fa tutto da solo, salta anche Montipò ma colpisce l’esterno della rete. Ma è il prodromo del gol del vantaggio. Bella azione tutta in verticale con Colpani che serve Colombo il cui diagonale beffa Montipò. Baroni ridisegna il Verona, inserisce Hongla come play basso, alza Duda e sposta Lazovic esterno. Come in avvio di prima frazione clamorosa occasione sui piedi di Bonazzoli che dentro l’area piccola spara sopra la traversa. Ma è decisamente un altro Verona. I gialloblù pressano alti e costringono il Monza a chiudersi nella loro metacampo. La fiammata dell’Hellas è ancora una volta sterile, tanta buona volontà, davvero poca concretezza. Palladino riaggusta la sua squadra, fa più densità nella parte centrale e l’inserimento di Birindelli blinda la corsia di sinistra dell’asse offensivo gialloblù. E in ripartenza, nel momento cruciale del match, il Monza assesta il colpo di grazia. Il raddoppio è un pezzo di bravura di Colombo che di sinistro con una conclusione secca dal limite inchioda Montipò. Il Verona cede, Caldirola fa il 3-0 al 41'. Un guizzo di Tchatchoua dopo una bella iniziativa di Folorunsho rende solo meno amaro un pomergggio da dimenticare per i veneti.

CAGLIARI-GENOA 2-1

RETI: 3' st Viola, 6' st Gudmundsson, 24' st Zappa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet 6; Goldaniga 5, Hatzidiakos 5.5 (1'st Zappa 7), Dossena 6, Augello 6.5 (51'st Obert sv); Jankto 6.5 (33'st Azzi sv), Prati 6, Makoumbou 6; Mancosu 6.5 (1'st Viola 7.5); Oristanio 6 (19'st Petagna 7), Luvumbo 6.5. In panchina: Wieteska, Deiola, Sulemana, Shomurodov, Pereiro, Pavoletti, Lapadula, Desogus, Aresti, Radunovic. Allenatore: Ranieri 6.5.

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Dragusin 5.5, Vasquez 6.5; Sabelli 5.5, Frendrup 5.5, Badelj 5.5 (14'st Puscas 6), Strootman 5.5 (14'st Thorsby 6), Martin 6 (21'st Haps 6); Malinovskyi 5.5 (39'st Ekuban sv), Gudmundsson 7. In panchina: Vogliacco, Matturro, Hefti, Galdames, Kutlu, Fini, Puscas, Leali, Sommariva. Allenatore: Gilardino 5.5.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Malinovskyi, Gudmundsson, Goldaniga, Petagna, Viola, Scuffet. Angoli: 1-1. Recupero: 1'; 6'+2'.

CAGLIARI - Il Cagliari ha centrato la seconda vittoria consecutiva battendo il Genoa alla Unipol Domus per 2-1 grazie alle reti di Viola al 48mo e di Zappa al 69mo. Inutile il provvisorio pareggio per i liguri dl solito Gudmundsson al 51mo.