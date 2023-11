Novak Djokovic ha vinto per la settima volta l’Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy, battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, con il punteggio di 6-4, 6-3. Sul veloce indoor della capitale francese il 36enne serbo numero uno del mondo ha avuto la meglio sul rivale 32enne, numero 17 del ranking Atp, in un’ora e 39 minuti. Per Nole si tratta del 40mo Masters 1000 conquistato e del 97mo titolo in carriera.