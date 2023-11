Ferrari già fuori nel giro di formazione. Leclerc va a sbattere per problemi tecnici

Un problema tecnico, forse di natura idraulica, ha messo fuori causa Charles Leclerc nel giro di ricognizione del Gp del Brasile di Formula 1. Il monegasco ha perso il controllo della Ferrari ed è finito contro le barriere di protezione, impossibilitato a partire per i danni alla sua monoposto. La gara è stata interrotta poco dopo il via con bandiera rossa per un incidente tra le monoposto di Magnussen e Albon. Si farà un’altra partenza per permettere di ripulire la pista e riparare le barriere.