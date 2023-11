Champions, il Napoli spreca il primo match-point qualificazione: l'Union Berlino pareggia (1-1) al San Paolo

Napoli-Union Berlino 1-1

MARCATORI: 39' pt Politano, 7' st Fofana.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Natan 6, Mario Rui 6.5 (32' st Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 6 (32' st Simeone sv), Zielinski 6.5 (45' +1' st Cajuste sv); Politano 7 (42' st Lindstrom sv), Raspadori 5, Kvaratskhelia 5.5. In panchina: Gollini, Contini, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Gaetano, Elmas. Allenatore: Garcia 6

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow 6.5; Jaeckel 5.5, Bonucci 6, Leite 5.5; Juranovic 6.5 (19' st Trimmel 6), Haberer 6 (34' st Aaronson sv), Khedira 6 (25' st Tousart 6), Laidouni 6.5 (26' st Kral 6), Roussillon 6.5 (35' st Gosens sv); Becker 6.5, Fofana 7. In panchina: Volland, Bahrens, Knoche, Schwolow, Dehl, Stein. Allenatore: Fischer 6.5

ARBITRO: Makkellie (Paesi Bassi) 6

NOTE: Cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Bonucci, Jaeckel, Simeone, Tousart. Angoli 18-4. Recupero 5' +2' pt, 7' +1' st.

Il Napoli non riesce a concedersi il bis con l’Union Berlino e, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, deve accontentarsi di un pareggio. Allo stadio Maradona finisce 1-1 con le reti di Politano e Fofana: la squadra di Garcia non riesce così ad agganciare momentaneamente il Real Madrid in vetta al Gruppo C, portandosi a 7 punti a -2 dagli spagnoli (con una gara in meno), mentre i tedeschi, al primo punto conquistato, sono comunque aritmeticamente fuori dalla competizione.

I tedeschi approcciano coraggiosamente al match, ma sono i partenopei che dopo una decina di minuti prendono in mano le redini del gioco spaventando per la prima volta gli avversari con una conclusione velenosa di Zielinski. Al 24' gli azzurri vanno ad un passo dal vantaggio con Natan, che colpisce un palo di testa su cross dello stesso Zielinski, poi lo troverebbero alla mezz'ora esatta con Anguissa, se non fosse per un fallo dell’assistman Di Lorenzo punito dal Var.

I padroni di casa comunque non demordono e, grazie anche ad un pizzico di fortuna, trovano l’1-0 al 39': Mario Rui crossa basso da sinistra, un difensore devia e scatena una carambola su Politano che in maniera del tutto casuale batte il portiere tedesco. Nel recupero della prima frazione arriva la prima vera palla gol anche per gli ospiti: Juranovic s'incarica di calciare una punizione, che per sua sfortuna si stampa contro il palo alla destra di un immobile Meret. Ad inizio ripresa il Napoli riprende ad attaccare immediatamente a caccia del raddoppio, ma al 52' arriva a sorpresa il pareggio dell’Union Berlino che approfitta di una prateria in ripartenza per colpire con Fofana, freddo in tap-in dopo una respinta di Meret su Becker. Il match diventa imprevedibile e apertissimo a qualsiasi risultato: gli azzurri provano a reagire un pò confusamente, mentre dall’altra parte i tedeschi cercano ancora fortuna in ripartenza arrivando al tiro con Trimmel, murato dal portiere. Nel finale i partenopei caricano a testa bassa alla ricerca del colpo da tre punti, ma tutti i vari tentativi tra cui quelli di uno scatenato Kvaratskhelia non vanno a buon fine.