Verso le Atp Finals di tennis a Torino: Sinner nel girone di Djokovic I DUE GRUPPI

Jannik Sinner nel girone 'verde' delle Nitto Atp Finals con Djokovic, numero 1 al mondo, Tsitsipas e Rune. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi pomeriggio a Torino. Nell’altro girone Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev.

Prevendita a gonfie vele

«Abbiamo venduto 160.612 biglietti per le Atp Finals, pari al 96,5% del totale. E li abbiamo venduti per il 40,2% all’estero. Di questi, nemmeno uno in Arabia Saudita». Così Alberto Binaghi, presidente della Fitp, rivolto ai vertici dell’Atp presenti al sorteggio dei gironi delle Atp Finals, commentando così le voci che vorrebbero l’evento spostarsi in Arabia Saudita dal 2026 in poi, dopo l’aggiudicazione del torneo NextGen, preferita a Milano da quest’anno. Sul tema è intervenuto anche Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, sponsor delle Finals, che salutando i presenti al sorteggio ha sottolineato come «Torino è la nostra città, e vorremmo prolungare la permanenza qui di questo grande evento che sosteniamo da tre anni».