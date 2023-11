Atp finals, Sinner esordio vincente: battuto Tsitsipas con un doppio 6-4

Esordio vincente per Jannik Sinner, numero 4 del ranking mondiale, alle Nitto Atp Finals di tennis a Torino. L’altoatesino ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (numero 5 Atp) con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Sinner ha avuto la meglio al termine di un match giocato in maniera impeccabile, con grandi colpi da fondo campo e un servizio decisivo. Nel primo set è riuscito a strappare il servizio a Tsitsipas al quinto game, nel secondo set invece è stato decisivo il primo gioco. In entrambi i casi Sinner, dopo il break, ha mantenuto il vantaggio fino in fondo, portando grande pressione sull'avversario. Nove gli aces realizzati e due i doppi falli. A fare da contorno un Pala Alpitour strapieno di tifosi e di entusiasmo.

«Oggi tatticamente l’abbiamo preparata perfettamente. Sono riuscito a giocare in modo perfetto». E’ il commento a caldo di Jannik Sinner nell’intervista post-partita sul campo dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas. "Ieri ho guardato tanti video di Stefanos e oggi sono riuscito a giocare a un ottimo livello. Speriamo di continuare così. Sono contento di incontrare gente forte. Ho fatto un’ottima stagione fino a ora, era il nostro obiettivo giocare qua. La prima partita è andata molto bene. Il supporto del pubblico è una cosa pazzesca. Non è solo importante la crescita ma anche la destinazione e per noi la destinazione quest’anno era venire qua».