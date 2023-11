Tennis, Italia battuta 2-0: Canada vince la B.J. King Cup

Addio sogni di gloria per la Nazionale femminile azzurra di tennis. Nella finale della Billie Jean King Cup le ragazze capitanate da Tathiana Garbin si sono arrese, per 2-0, contro il Canada. A Siviglia, dopo il primo punto conquistato dalle nordamericane, con la vittoria di Marina Stakusic su Martina Trevisan, anche Jasmine Paolini ha ceduto di fronte alla rivale. Nel secondo singolare, la tennista di Castelnuovo di Garfagnana, numero 30 del mondo, si è arresa contro Leylah Fernandez, numero 34 della classifica internazionale, col punteggio di 6-2 6-3. Inutile quindi il doppio e trofeo nelle mani del Canada. Per l’Italia era la sesta finale (considerando la Fed Cup e la Billie Jean King Cup), la prima da dieci anni a questa parte, ovvero dall’ultimo trionfo, il quarto della storia per le azzurre, arrivato nel 2013. Era il primo atto conclusivo, di contro, per il team nordamericano.