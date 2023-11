Tennis: l'annuncio choc della capitana azzurra Tathiana Garbin, "ho un tumore raro"

"Oggi, desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore". Nel giorno più importante della sua carriera di capitano dell'Italia Tathiana Garbin rende pubbliche - con una dichiarazione all'ANSA - le sue condizioni di salute, che tanto coinvolgimento emotivo hanno suscitato in questi giorni tra le giocatrici azzurre.

"Un sentito ringraziamento va anche alla mia Federazione, che con straordinaria solidarietà e sensibilità mi ha sostenuto e mi ha accordato pieno supporto. Quello di Siviglia era un appuntamento importantissimo per me, a cui non volevo assolutamente mancare nonostante fosse a pochissima distanza dall'operazione: la Federazione mi ha dimostrato piena fiducia - conclude Garbin - Non c'è niente che mi renda più orgogliosa del rappresentare i colori dell'Italia. L'amore per questa maglia, per questo sport, per le mie ragazze mi ha consentito di recuperare in fretta le energie per sedere in panchina e non far mancare il mio supporto. Non posso non ringraziare le mie ragazze di BJ King Cup, che mi hanno dimostrato un affetto e un supporto incredibili. La loro presenza e il loro sostegno sono stati un faro di positività in questi giorni difficili.

Tuttavia, desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo".