Tennis, un Sinner da favola batte per la prima volta Djokovic alle ATP Finals di Torino

Alle Atp Finals di Torino Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, al termine di un match molto equilibrato e durato oltre tre ore. Il punteggio finale è stato di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2). Per il talento azzurro sarà comunque decisiva la sfida con il danese Holger Rune di giovedì prossimo per il passaggio alle semifinali.

"Non esiste posto più bello per battere il numero uno del mondo. Era un pò la stessa storia con Medvedev, ci sono stati momenti di tensione ma ho vinto con voi, grazie a tutti". E’ un Jannik Sinner al settimo cielo quello che ringrazia il pubblico del PalaAlpitour di Torino dopo aver battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic nel secondo match delle Atp Finals. "E' stata una partita molto tattica, anche se non ci sono stati scambi così lunghi - ha spiegato a caldo il 22enne altoatesino - Ho fatto degli errori nel tie-break del secondo set ed ho cercato di giocare meglio i punti importanti del terzo. Sono state delle montagne russe e oggi sono riuscito ad andare più in alto di lui"