Sinner batte Rune in tre set, va in semifinale da primo e salva... Djokovic

In campo già certo della qualificazione alle semifinali, Jannik Sinner chiude il girone Verde alle Atp Finals di Torino con una vittoria (la terza su tre incontri): nel match serale sul veloce indoor del Pala Alpitour, l’azzurro supera Holger Rune in tre set per 6-2, 5-7, 6-4 dopo 2h32' di gioco, battendo per la prima volta in carriera il danese e facendo anche un favore a Novak Djokovic. Sinner, infatti, passa il gruppo da primo con tre vittorie su tre e qualifica alla semifinale anche il serbo. Per conoscere gli incroci, però, bisogna attendere l’ultimo turno del girone Rosso: già in semifinale Medvedev, l’altro pass se lo giocano Alcaraz (atteso dal match col 27enne moscovita) e Zverev (che sfiderà Rublev). E' il primo italiano a centrare le semifinali in 54 anni!