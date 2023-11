Niente Olimpiadi di Parigi 2024 per Alex Schwazer, l'annuncio al Grande Fratello: “Pago l'aver lottato”

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Alex Schwazer non ci sarà. A comunicare la decisione dell'Agenzia Mondiale Antidoping lo stesso atleta, attualmente concorrente del Grande Fratello, durante la puntata. Nessuno sconto per quanto riguarda la squalifica, dunque, per il marciatore altoatesino già oro a Pechino 2008.

"Dopo due anni è arrivata la comunicazione. Decisione sbagliata, non è neutra, sono dispiaciuto. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato il verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per la mia innocenza. Di rimpianti non ne ho. Nei prossimi giorni valuterò i passi da fare sia per la squalifica che per la mia permanenza nella casa"