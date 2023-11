Moto Gp, Martin vince la sprint race in Qatar e accorcia il distacco dal leader Bagnaia (quinto)

Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale Motogp. Lo spagnolo del team Ducati Pramac ha preceduto gli italiani Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Luca Marini (Ducati VR46). Quinto posto per il leader della classifica piloti, Francesco Bagnaia, che vede dimezzare il suo vantaggio su Martin, da 14 a sette punti. Davanti al piemontese si è piazzato anche Alex Marquez, quarto, mentre Maverick Vinales, sesto, con l’Aprilia è il primo pilota al traguardo non in sella ad una Ducati.