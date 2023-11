Atp Finals, fenomeno Sinner: battuto Medvedev in tre set. Oggi alle 18 la finale contro Djokovic

Impresa Jannik Sinner: l’azzurro è in finale alle Atp Finals di Torino, dopo aver battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Oggi pomeriggio, fischio d'inizio alle 18, affronterà Nole Djokovic che nell'altra semifinale giocata ieri sera ha avuto la meglio sullo spagnolo Alcaraz. Mai prima d’ora un italiano aveva raggiunto la finale del torneo dei "Maestri" del tennis.

Attimi di tensione ieri pomeriggio durante il terzo set al Pala Alpitour di Torino: Medvedev si è arrabbiato con il pubblico che ha applaudito e esultato dopo un "doppio fallo" del russo, che ha concesso il break a Jannik Sinner. Medvedev ha quindi colpito il cartellone di fondo campo con la racchetta e poi ha battibeccato con gli spettatori