Sinner perde in finale, è Djokovic il re delle Atp Finals. Ma resta l'impresa di Jannik

Il Maestro è sempre lui, Novak Djokovic. Il serbo vince la finale della Atp Finals di Torino in 1 ora e 43 minuti battendo con un doppio 6-3 Jannik Sinner in una gara senza storia in cui il serbo non ha sbagliato praticamente nulla e ha concesso solo due palle break all’avversario (peraltro annullate con il servizio).

Per Djokovic è l’ennesimo record: è il suo settimo Torneo dei Maestri (oggi Atp Finals, prima Masters). Nessuno come lui. Per Sinner, comunque, resta un'impresa la conquista di questa finale.