Spalletti difende l'Italia: "Nessun furto, Euro 2024 meritato". E lancia l’idea Zaniolo centravanti

Le emozioni di Leverkusen per il pass strappato dall’Italia a Euro 2024 sono ancora sulla pelle di Luciano Spalletti, così come il dispiacere per le accuse del giorno dopo. «Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci», le parole del ct in replica agli attacchi dei media stranieri sull'episodio tra Cristante e Mudryk, nella gara con l’Ucraina, non giudicato da rigore. «Se uno va a estrapolare solo quello per venirci contro non è giusto, senza guardare al resto della prestazione della squadra - ha aggiunto - La partita era difficile per la pressione che aveva e quell'episodio può essere dubbio, ma non certo chiaro come lo vogliono mettere tanti. Dispiace».

Una polemica che vuole chiudere così, perché secondo Spalletti l’Italia ha svolto il suo lavoro «in modo professionale e corretto». E non era un compito facile per il commissario tecnico, subentrato in corsa, dopo le dimissioni di Roberto Mancini, in un girone qualificatorio insidioso.

«Non ho avuto tempo di pensare ad altro che alla nazionale perché i tempi sono stati strettissimi», ha raccontato. Ma in testa ha già i prossimi step, ovvero quello di fare un paio di amichevoli prima dell’avvicinamento a Euro 2024, mentre a chi gli chiede come si può risolvere il problema del centravanti risponde con una soluzione che per ora è solo nella sua testa ma che nei prossimi mesi verrà provata.

«Per me Zaniolo può fare l’attaccante e potrebbe avere anche un futuro importante», ha spiegato Spalletti non mancando di ricordare i tre centravanti convocati nell’ultima sosta (Scamacca, Kean e Raspadori) e chi invece è rimasto a casa (Immobile e Retegui) che «apprezziamo e conosciamo molto bene». Non manca nemmeno un consiglio ai più giovani. «Noi con i calciatori facciamo la Primavera e dopo ci sono due possibilità: la panchina o le categorie minori. Pochissimi vanno all’estero a confrontarsi in campionati di livello a far vedere i loro numeri», ha concluso Spalletti che ora aspetta il sorteggio per Euro 24' e le prossime sfide.