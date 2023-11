Italia è sotto per 1-0 nei confronti della Serbia nella semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga. Lorenzo Musetti è stato battuto per 6-7 (7-9), 6-2, 6-1 da Miomir Kecmanovic. Sullo 0-3 nel terzo set, Musetti ha accusato anche un problema al bicipite femorale che ha richiesto l'intervento dei medici. Nel pomeriggio l’atteso match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.