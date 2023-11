Gp di Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti a Leclerc

Il campione del mondo Max Verstappen, al volante Red Bull, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Abu Dhabi, girando in 1:23.445. Quindi domani partirà in pole position, l’ultima della stagione, e accanto a lui ci sarà la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, secondo migliore tempo a 0.139 dall’olandese. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Male il sette volte iridato Lewis Hamilton, con l’undicesimo tempo, e l'altro ferrarista Carlos Sainz jr, 16/o.