L'ultimo assalto alla Coppa Davis nel 1998, che annata: Clinton accusato di molestie, “Titanic” fa il pieno di oscar, nasce l'euro, l'addio a Battisti

No, il “falco” non svolazzava ancora sui campi da tennis internazionali (neanche sui più prestigiosi), la tecnologia non aveva ancora preso quota e l'era dei Fab Four non era nemmeno allo stato embrionale. Era il 1998 quando l'Italia giocava l'ultima finale di Coppa Davis contro la Svezia. Un incontro epico che passerà alla storia soprattutto per la stoica prestazione di Gaudenzi contro Magnus Norman. Solo un infortunio - un maledetto infortunio alla spalla che, dalla allora, duole ancora... a tutti gli italiani - impedì all'azzurro di competere fino all'ultimo. Alla fine, si arrese sul 2-2 e si ritirò sul 6 pari al quinto (già, perché all'epoca la Davis si giocava fino al quinto set).

I fatti principali del 1998

Ma ben al di là del tennis, il 1998 passa alla storia per altre vicende. Il 17 gennaio, ad esempio, Paula Jones accusa il presidente Usa Bill Clinton di molestie sessuali. Il 23 marzo, invece, il film "Titanic" con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet fa il pieno di statuette (11 premi su 14 candidature) nella Notte degli Oscar. Il 2 maggio, poi, nasce ufficialmente la moneta unica europea, che poi sarà fruibile dal 2002. Ma il 1998 è anche l'anno della grande tragedia di Sarno: un gravissimo movimento franoso che sommerge con colate di fango decine di abitazioni; in quel maledetto 5 maggio perdono la vita in 137. Pochi giorni dopo (il 22) a Lisbona si dà vita all'Expo. Giugno è il mese delle grandi imprese sportive (Marco Pantani vince il Giro d'Italia dopo rimonte clamorose in montagna e poche settimane dopo centra il bis nel Tour de France) e informatiche (viene lanciato Windows 98). Sempre restando in ambito sportivo: Sampras vince Wimbledon e la Francia ospita e trionfa in occasione dei Campionati del mondo di calcio. Il 9 settembre, invece, si spegne il cantautore Lucio Battisti. A ottobre, in Chile, viene arrestato il dittatore Augusto Pinochet.

Sembra trascorsa un'eternità, ma di anni ne sono passati appena 25. Già, appena...