Sinner: "Una cosa grande, è per tutti gli italiani". Volandri: "Un percorso grandioso"

«E' una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui a Malaga, e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. E’ una cosa grande». Così Jannik Sinner, ancora sul campo dopo la vittoria della Coppa Davis, prima della premiazione. «In questa stagione abbiamo sofferto - ha detto il tennista azzurro, alla Rai - ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo.

Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima».

Volandri: "E' stato un percorso grandioso"

Azzurri del tennis in festa prima di alzare la Coppa Davis a Malaga. «Jannik Sinner e Matteo Arnaldi hanno vinto match incredibili, siamo felicissimi», ha detto Lorenzo Musetti. «La più grande emozione della mia carriera, è un giorno incredibile», ha affermato Simone Bolelli. «E' una cosa pazzesca, una gioia incredibile, siamo un grande gruppo», ha dichiarato Matteo Arnaldi. «E' stato un percorso grandioso quello di questi due anni. Siamo una famiglia», ha spiegato poi il capitano Filippo Volandri. «Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto. Grande gioia per me e per tutto il team», ha ribattuto Lorenzo Sonego. «Ringraziamo di cuore tutti quanti. Siamo veramente contenti. E’ la vittoria di tutti, anche di Matteo (Berrettini, ndr.)», ha detto quindi Jannik Sinner.