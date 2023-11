Europa League: pareggio col Servette, la Roma si qualifica

La Roma pareggia 1-1 col Servette a Ginevra nella quinta giornata del gruppo G di Europa League e si qualifica alla fase successiva del torneo.

Dopo l’amara sconfitta di Praga contro lo Slavia, la Roma non riesce ad andare oltre un pareggio nell’ultima trasferta della fase a gironi di Europa League in casa del Servette. A Ginevra finisce 1-1 con la rete di Lukaku nel primo tempo e quella di Bedia nella ripresa: i giallorossi passano alla fase ad eliminazione diretta, ma in virtù della contemporanea vittoria dello Slavia con lo Sheriff, ora si complica la strada per il primo posto nel Gruppo G per la squadra di Mourinho, a -2 dai cechi.

Più intraprendente l’avvio dei padroni di casa, che si rendono pericolosi nei primi dodici minuti con i due tentativi di Tsunemoto e Bolla, sui quali Svilar non si fa sorprendere. Dopo un pò di difficoltà i giallorossi iniziano ad alzare il baricentro, prendono in mano la gara e al 21' passano avanti con Lukaku alla prima vera chance: buona iniziativa personale di Llorente che taglia verso il centro e una volta al limite serve il belga, il cui mancino di prima intenzione vale l’1-0 romanista.

Lo stesso Lukaku poco più tardi calcia di poco alto su tocco di El Shaarawy, mentre nel finale di primo tempo sono gli svizzeri ad avere la palla del pareggio con Kutesa, respinto provvidenzialmente da Svilar. Ad inizio ripresa però una leggerezza di Cristante permette a Bedia di riequilibrare il risultato, portando il punteggio sull'1-1, mentre al 63' Dybala fallisce una clamorosa opportunità per riportare avanti la Roma, calciando alto da pochi passi. Una decina di minuti più tardi l’argentino ci riprova dopo un tocco di Lukaku, ma stavolta è Frick a bloccargli una conclusione troppo centrale. Nel finale succede poco altro, al triplice fischio resiste l’1-1.