La Roma ribalta il Sassuolo: finisce 2-1. La Fiorentina cala il tris. Rimonta del Verona a Udine

Sassuolo-Roma 1-2

Marcatori: 25' pt Matheus Henrique; 31' st Dybala (rig.), 37' st Kristensen.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6, Tressoldi 5.5, Erlic 5.5, Vina 6 (44' st Pedersen sv); Boloca 4, Matheus Henrique 6.5; Berardi 6.5 (44' st Castillejo sv), Thorstvedt 6.5 (36' st Bajrami sv), Laurienté 6 (20' st Racic 6); Pinamonti 6 (36' st Defrel sv). In panchina: Pegolo, Cragno, Ferrari, Volpato, Mulattieri, Ceide. Allenatore: Dionisi 5.5.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (23' st Pellegrini 5.5), Llorente 6, Ndicka 5.5; Karsdorp 5 (1' st Kristensen 7.5), Bove 6 (1' st Azmoun 6.5), Paredes 6, Cristante 6, Spinazzola 5 (23' st El Shaarawy 6.5); Dybala 7 (42' st Celik sv), Lukaku 6.5. In panchina: Boer, Svilar, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Belotti. Allenatore: Mourinho 6.5.

Arbitro: Marcenaro di Genova 6.5.

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: Boloca, al 17' st, per gioco pericoloso. Ammoniti: Thorstvedt, Berardi, Kristensen, Matheus Henrique, Erlic. Angoli: 1-11. Recupero: 1'; 8'.

Reggio Emilia - La Roma ribalta il Sassuolo nella 14 giornata di Serie A centrando l’ennesimo successo nell’ultimo quarto d’ora di questo campionato. Al Mapei Stadium finisce 2-1 per i giallorossi, grazie al rigore di Dybala e al gol di Kristensen con deviazione decisiva di Tressoldi, dopo l’iniziale vantaggio realizzato da Matheus Henrique. Terza vittoria nelle ultime quattro per gli uomini di Mourinho, che agguantano momentaneamente il Napoli a 24 punti in zona Champions League, in attesa della sfida dei partenopei contro l’Inter. La squadra di Dionisi torna invece a perdere restando inchiodata a quota 15.

Fiorentina-Salernitana 3-0

Marcatori: 5'pt Beltran (rig.), 17'pt Sottil; 11'st Bonaventura.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6.5, Ranieri 6 (18'st M.Quarta 6), Biraghi 6; Arthur 7, Duncan 6.5 (18'st Maxime Lopez 6); Ikonè 5 (28'st Kouame sv), Bonaventura 6, Sottil 6.5 (28'st Brekalo sv); Beltran 6.5 (18'st Nzola 6). Allenatore: Italiano 6.5.

Salernitana (4-4-1-1): Costil 7; Daniliuc 5, Fazio 5, Pirola 5, Bradaric 5.5; Mazzocchi 5.5, Coulibaly 5 (12'st Legowski 5.5), Bohinen 5 (12'st Maggiore 5.5), Kastanos 5.5 (1'st Dia 5.5); Candreva 5 (28'st Tchaouna sv), Ikwuemesi 5.5 (35' st Cabral sv). Allenatore: F.Inzaghi 5.

Arbitro: Tremolada di Monza 6.5.

Note: Ammonito: Ranieri. Angoli: 3-2 per la Fiorentina. Recupero: 1'; 3'.

Udinese-Verona 3-3

Marcatori: 16' pt Kabasele, 30' pt Lucca, 37' pt Djuric; 16' st Ngonge, 27' st Lucca, 52' st Henry.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 5; Ferreira 5.5, Kabasele 6.5, Perez 5.5; Festy 6 (21' st Lovric 6), Samardzic 6.5, Walace 6, Payero 6.5 (42' st Ehizibue sv), Zemura 6 (42' st Kamara sv); Pereyra 6.5 (21'st Thauvin 7); Success sv (7' pt Lucca 8). Allenatore: Cioffi 6.

Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 5.5, Amione 5.5, Coppola 5.5, Terracciano 5.5; Folorunsho 5, Duda 5; Ngonge 7.5, Suslov 6.5, Lazovic 5 (39' st Henry 7); Djuric 6.5 (34' st Bonazzoli sv). Allenatore: Baroni 6.5.

Arbitro: Maresca di Napoli 6.

Note: Ammoniti: Djuric, Zemura, Amione, Coppola, Ngonge, Henry. Angoli: 5-3. Recupero: 4'; 8'.