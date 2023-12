Snowboard: trionfo Italia a Cervinia, Moioli è tornata

Michela Moioli è tornata e l’Italia sorride con lei. La campionessa olimpica e mondiale di snowboard aveva pianto di commozione due settimane fa dopo il podio di coppa del mondo a Les Deux Alpes, il primo dopo l’infortunio, ma oggi a Cervinia ha ritrovato la gioia del successo, trionfando a Cervinia in coppia con Omar Visintin. I due azzurri - argento olimpico a Pechino 2022 - hanno riportato la squadra italiana sul gradino più alto della coppa del mondo al termine dello SnowboardCross a squadre misto che ha completato la tappa valdostana del massimo circuito, un successo che mancava da due anni, dalla vittoria di Montafon del dicembre 2021. «E' una sensazione incredibile - ha dichiarato la 28enne bergamasca -. Per me vuol dire tanto tornare a vincere dopo l'infortunio. Non potevo avere un compagno migliore per festeggiare: ha fatto una grande gara e ho provato ad essere all’altezza della sua prova, cosa che non mi era riuscita troppo bene ieri nella gara individuale (quinta, ndr). Non pensavo di poter salire sul podio già nelle prime gare: mi sto divertendo tanto e questo per me è la cosa più bella». Vincenti sia nei quarti sia in semifinale, nel turno decisivo Visintin ha interpreto al meglio il tracciato affidando nelle mani della compagna di gara un significativo vantaggio. La bergamasca ha resistito fino all’ultimo al tentativo di ritorno di Francia 1 (Loan Bozzolo-Chloe Trespeuch) e il fotofinish ha dato ragione all’Italia.Terza la Svizzera (Kalle Koblet- Sina Siegenthaler) e buon settimo posto per l’altro team azzurro (Lorenzo Sommariva e Sofia Belingheri) e settimo per Italia 3 (Tommaso Leoni e Sofia Groblechner). Molto soddisfatto anche Visintin al traguardo: «Abbiamo fatto entrambi un’ottima prova. Siamo una coppia che funziona: ho fatto il meglio che potevo per dare il giusto vantaggio a Michela. Lei ha fatto il suo, è fortissima ed ora possiamo celebrare questo successo e vivere col sorriso le feste». Moioli ha così ottenuto il suo 40/o podio in cdm. «Non sono ancora tornata del tutto ma sto molto meglio», aveva detto giorni fa. Ora ha convinto tutti, oltre a se stessa.