2023 Un anno di sport: il calcio dice addio a Vialli e Mazzone. Oscar per l'ItalDavis, Spalletti e Bagnaia. La scalata del Catanzaro e l'impresa del Ct Vela

Il 2024 sarà l'anno degli Europei di calcio e delle Olimpiadi e, come tale, è attesissimo. Ma il 2023 che sta per andare in archivio di gioie a tinte azzurre ne ha regalate. Gioie ma anche grandi dolori.

L'addio a Gianluca Vialli

L'anno si è aperto con l'Epifania più amara possibile per il calcio italiano che ha salutato per sempre Gianluca Vialli, affetto da tempo dalla leucemia. Due mesi più tardi è stata la volta del giornalista Gianni Minà (27 marzo). Ad agosto (il 19) invece si è spenta per sempre la verve casereccia di Carletto Mazzone

La scalata irresistibile del Catanzaro

Il Catanzaro del patron Noto, guidato dal tecnico Vivarini, ha voluto regalarsi un ritorno in grande stile nel campionato di serie B (dopo 17 anni di digiuno): vittoria del girone meridionale di serie C con cinque giornate di anticipo al termine di un percorso (quasi) netto. Sugli scudi l'idolo di casa, il catanzarese doc Pietro Iemmello. I giallorossi raggiungono il Cosenza in cadetteria (rossoblù salvi dopo aver avuto la meglio nel doppio playout contro il Brescia) e mantengono a quota due il computo delle calabresi in B.

Fine dell'incantesimo: Napoli campione d'Italia

Dopo 33 anni di assenza, il Napoli torna sul tetto d'Italia. Il primo Scudetto conquistato prima e dopo l'era Maradona. Un successo frutto delle giocate sontuose del due d'attacco Kvaratskhelia-Osimhen ma soprattutto del genio della panchina Luciano Spalletti, al suo primo Tricolore in carriera. Un'impresa che, dopo la separazione dal Napoli, gli vale la panchina della Nazionale, complice l'addio del ct Mancini (direzione Arabia).

Impresa storica sfiorata: 0 su 3 dell'Italia in Europa

Il 2023 passerà alla storia anche per aver regalato un triplice sogno (rimasto tale) alle squadre italiane in Europa giunte in finale in Champions (l'Inter con il Manchester City, dopo aver vinto la doppia semifinale all'italiana contro il Milan), Europa League (la Roma contro il Siviglia) e Conference League (la Fiorentina contro il West Ham). Tre sconfitte su tre, ma una volta tanto, dopo molto anni bui, il calcio italiano è tornato a fare la voce grossa.

L'ennesimo salto d'oro di Gianmarco Tamberi

Gli mancava solamente l’oro ai Mondiali outdoor (dopo quelli europeo e olimpico) e Gianmarco Tamberi ha chiuso il cerchio. A Budapest, il 22 agosto 2023 Gimbo ha centrato il primo posto con un salto da 2,36 metri, vicino a quello che gli ha consegnato l’oro ai Giochi di Tokyo insieme all’amico Mutaz Essa Barshim (2,37).

Dalle ceneri della Reggina nasce... La Fenice amaranto

Il Tribunale Amministrativo, ad agosto, sancisce che la Reggina è impossibilitata a potersi iscrivere non solo alla Serie B ma a qualsiasi altro campionato FIGC. L'esclusione è totale comportando per il club un unico destino: il fallimento. Poche settimane dopo nasce La Fenice Amaranto, nuova società creata per rappresentare la città di Reggio Calabria in un campionato di calcio.

Corona, Dillinger e il calcioscommesse

A inizio ottobre si affaccia sul web un nuovo (neanche troppo) spauracchio: il calcio-scommesse. L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, attraverso il sito Dillinger, scoperchia il vaso di Pandora, tirando fuori alcuni nomi dei calciatori coinvolti, e svelando un'indagine a loro carico: si tratta di Fagioli, Tonali e Zaniolo. Per i primi due scatta anche la squalifica (figlia di un patteggiamento), mentre il terzo si è dichiarato innocente.

L'ItalDavis sul tetto del Mondo per la seconda volta

Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Filippo Volandri (ct). I nomi della storia, che a Malaga hanno conquistato la seconda Coppa Davis della storia italiana. Dopo una complicata fase a gironi a Bologna, la squadra capitanata da Volandri ha battuto Olanda, Serbia e Australia nelle fasi finali, riportando l’insalatiera in Italia dopo la vittoria di Santiago del Cile del 1976.

Bagnaia sgomma e regala il bis nella MotoGp

A Valencia, nell’ultima gara della stagione, Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo in Moto Gp per il secondo anno consecutivo, in sella alla Ducati. Il pilota italiano ha avuto la meglio nel testa a testa con Jorge Martin, caduto dopo pochi giri e ritiratosi dalla corsa.

Ct Vela Messina campione d'Italia

I fratelli Fausto e Giorgio Tabacco regalano lo scudetto, il primo della sua storia, al Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Quando tutto sembrava perso, con il Tc Sinalunga avanti 3-1 dopo i due singolari, sono stati i due fratelli a firmare la straordinaria rimonta. Che ha avuto l'apice con il successo nel doppio di spareggio contro Serafini e Vanni.