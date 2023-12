Coppa del mondo di sci, Brignone medaglia d'argento dietro alla Shiffrin a Lienz

Federica Brignone si conferma una sciatrice 'gigante'. L’azzurra classificandosi seconda nello slalom gigante di Coppa del mondo di Lienz in Austria ha centrato il suo 62esimo podio in carriera alle spalle della fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin (2'05"98) che ha ottenuto la vittoria numero 92 in carriera ed il 146esimo podio a soli nove dalla leggenda Ingemar Stenmark. Brignone, quinta dopo la prima manche, nella seconda è stata autrice di una prestazione superlativa (miglior tempo di manche) terminando a 38 centesimi dalla Shiffrin tornata alla vittoria in gigante dal 19 marzo 2023 ad Andorra. Terza la svedese Sara Hector a 45 centesimi.