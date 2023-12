Le Olimpiadi di Parigi e di Cortina, gli Europei di calcio e... le grandi sfide di Sinner: tutti gli appuntamenti sportivi del 2024 degli Azzurri

Archiviato un ottimo 2023, lo sport italiano guarda già al 2024, anno solare che offrirà diverse importanti manifestazioni sportive. Su tutte le Olimpiadi di Parigi, le 33esime dell’era moderna che si svolgeranno da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. L’evento a cinque cerchi nella capitale francese anticipa di meno di due anni quello invernale tanto atteso di Milano Cortina. L’Italia per Parigi 2024 vanta già 97 qualificati in 18 discipline e presto toccherà quota 100. Tra gli obiettivi c'è quello di portare in Francia un’Italia Team con '384+1' atleti e quindi superare quello che era stato lo storico record di Tokyo 2020 (nel 2021) quando a livello sportivo vennero conquistate ben 40 medaglie (10 di esse d’oro). Sempre a Parigi, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre si svolgeranno i Giochi Paralimpici. Nel pieno della stagione degli sport invernali - il primi titoli europei del 2024 saranno quelli del pattinaggio di velocità dal 5 al 7 gennaio alla 'meccà della specialità di Heerenveen in Olanda - tra le varie gare di Coppa del mondo di sci, slittino, sci nordico e snowboard, già a metà gennaio riparte il grande tennis.

Agenda fittissima anche quella del calcio che vivrà il suo momento clou dal 14 giugno al 14 luglio con la 17esima edizione del Campionato europeo (Uefa Euro 2024) che si svolgerà in dieci località della Germania. L’Italia, campione in carica, nella fase a gironi affronterà Albania (15 giugno a Dortmund), Spagna (20 giugno a Gelsenkirchen) e Croazia (24 giugno a Lipsia). La finale alle ore 21 del 14 luglio a Berlino. Per quanto concerne le finali delle Coppe europee la prima che si disputerà sarà quella dell’Europa League, il 22 maggio a Dublino (Irlanda). Il 29 maggio ad Atene si svolgerà l’ultima partita dall’Europa Conference League e sabato 1 giugno lo stadio Wembley di Londra ospiterà l’atto conclusivo della Champions League. La Formula 1 inizierà il Mondiale sabato 2 marzo in Bahrain (non domenica perchè è periodo di Ramadan) e si concluderà, dopo 30 eventi (24 Gran Premi tradizioni e 6 sprint), l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Dopo un’assenza di quattro anni, torna il Gp della Cina. Il Gp dell’Emilia Romagna si svolgerà il 19 maggio a Imola e il Gp d’Italia il primo settembre a Monza. Per quanto concerne il MotoGp, via il 10 marzo in Qatar e conclusione, dopo 22 gare, il 17 novembre a Valencia. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, Gran Premio d’Italia all’autodromo del Mugello.

A gennaio si svolgeranno i Campionati europei di pallanuoto dove le due nazionali italiane (maschile e femminile) cercheranno di conquistare la qualificazione olimpica (un pass tra le Nazioni non ancora qualificate) senza dover ricorrere all’ultima occasione del Mondiale di febbraio. Non ancora qualificate per i Giochi di Parigi 2024 sono anche le nazionali azzurre di pallavolo che dovranno conquistare più punti possibili per il ranking mondiale nella fase a gironi della Volleyball Nations League. La nazionale femminile sarà impegnata dal 14 al 19 maggio ad Antalya e dal 28 maggio al 2 giugno a Macao, mentre quella maschile dal 21 al 26 maggio a Rio de Janeiro, dal 4 al 9 giugno ad Ottawa e nella terza settimana dal 18 al 23 giugno a Lubiana.

L’uomo del 2023 nello sport della racchetta a livello internazionale è stato un italiano, Jannik Sinner, giocatore nato e cresciuto tra le montagne ai confini del Paese, tra Sesto e San Candido in Alto Adige a due passi dall’Austria. Sinner, trascinatore dell’Italia alla conquista della Coppa Davis, entrerà in scena in occasione degli Australian Open dal 14 al 28 gennaio. L’agenda del tennis è come sempre molto fitta tra gli Grandi Slam e i Master 1000. Dal 9 al 16 aprile torneo a Montecarlo, dal 6 al 19 maggio gli Internazionali d’Italia a Roma, dal 20 maggio al 9 giugno il Roland Garros a Parigi, dall’1 al 14 luglio Wimbledon alle porte di Londra, quindi la parentesi olimpica (Sinner è intenzionato a parteciparvi), giugno). A novembre, dal 10 al 17, ATP Finals a Torino.

Ricco come sempre è anche il calendario dell’atletica leggera che nel 2024 vede come seconda manifestazione più importante dopo le Olimpiadi di Parigi, i Campionati europei di Roma. Appuntamento all’'Olimpicò di Roma dal 7 al 12 giugno. L’impianto al Foro Italico venerdì 30 agosto ospiterà anche la tappa italiana della Diamond League, ovvero il 'Golden Gala-Pietro Menneà. Primo evento importante per la 'Regina degli sport' saranno i Campionati del mondo indoor di Glasgow (1-3 marzo), quindi il Mondiale di cross a Belgrado (30 marzo), il Mondiale a squadre di marcia ad Antalya (21 aprile), e l’inizio della Diamond League (20 aprile in Cina) che terminerà il 13-14 settembre con le finali di Bruxelles.

Per gli sport acquatici, quindi nuoto, nuoto artistico, nuoto in acque libere e tuffi, i Campionati mondiali di svolgeranno dal 2 al 18 febbraio a Doha in Qatar. Per il nuoto e gli altri sport dell’acqua tranne la pallanuoto, l’ultimo test prima delle Olimpiadi saranno i Campionati europei dal 17 al 23 giugno a Belgrado (Serbia). Per quanto concerne il basket, l’Italia maschile è ancora in lizza per strappare il pass olimpico. Da martedì 2 a domenica 7 luglio, gli azzurri giocheranno a San Juan de Porto Rico in un torneo con sei Nazioni e solo la vincitrice si qualificherà per i Giochi. Il 2024 per la pallacanestro sarà anche l’anno delle qualificazioni ad Eurobasket 2025. La stagione del ciclismo entrerà nel vivo a marzo prima con Strade Bianche (2), quindi con la Tirreno-Adriatico (4-10) e la tradizionale apertura con la Milano-Sanremo (16). Tra il 31 marzo ed il 21 aprile le classiche del Nord.

Il Giro d’Italia scatterà il 4 maggio per concludersi il successivo 26. Il 29 giugno via al Tour de France (conclusione il 21 luglio). I Mondiali si svolgeranno dal 21 al 29 settembre a Zurigo. Per quanto concerne la pista Europei dal 14 al 18 febbraio ad Apeldoorn in Olanda e Mondiali dal 16 al 20 ottobre a Ballerup in Danimarca. La Fiera di Rimini ospiterà in primavera i Campionati europei di ginnastica artistica, dal 24 al 28 aprile la 36esima edizione di quello maschile e dall’1 al 5 maggio la 35esima di quello femminile. Per la ritmica, Milano ospiterà l’ultima tappa della Coppa del mondo dal 21 al 23 giugno. Per la scherma è in corso la Coppa del mondo che qualificherà per le Olimpiadi mentre i Campionati europei si terranno dal 18 al 23 giugno a Basilea in Svizzera. Per quanto concerne il settore giovanile, dal 19 gennaio al 2 febbraio si svolgeranno a Gangwon in Corea del Sud i IV Giochi olimpici invernali under 18.