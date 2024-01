Dal 2024 Dazn aumenta il costo degli abbonamenti: ambiente sempre più competitivo. Ecco il nuovo listino prezzi

All'inizio del nuovo anno, Dazn, così come hanno fatto Netflix, Disney+, e Apple Tv+ , sta per aumentare le tariffe dell'abbonamento alla piattaforma di streaming. Aumenti dovuti a un ambiente sempre più competitivo, che ha creato sfide per il settore. Ecco il nuovo listino prezzi per la piattaforma streaming, che detiene i diritti televisivi della Serie A fino al 2029 (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva). Le nuove tariffe si applicano non solo ai nuovi abbonati, ma anche a coloro che hanno già sottoscritto un piano: al momento del rinnovo, gli utenti verranno avvisati via email dell'importo da pagare, che sarà tendenzialmente più alto. L'aumento dei costi coinvolge tutti i piani tariffari: Start, Standard e Plus.

Per quanto riguarda il piano più economico, Dazn Start (offerta dedicata al multisport che include basket italiano ed europeo, Nfl, boxe, Ufc e "il meglio del fighting internazionale"), l'incremento è di un euro per la sottoscrizione mensile (da 13,99 a 14,99) e di circa 10 euro per quella annuale (da 89,99 a 99 euro).

L'abbonamento Dazn Standard, che consente di guardare le partite contemporaneamente su due dispositivi connessi alla stessa rete, mantiene il prezzo di 40,99 euro per la sottoscrizione mensile. Tuttavia, per l'abbonamento annuale, il costo aumenta da 299 euro a 359 euro, con un aumento di 60 euro.

Infine, l'abbonamento più completo, Dazn Plus, che consente di guardare le partite su due dispositivi in luoghi diversi, vede un aumento di 4 euro per la sottoscrizione mensile (da 55,99 a 59,99) e un aumento di 90 euro per l'abbonamento annuale (da 449 euro a 539 euro).