Mondiali di freccette, fenomeno Luke Littler. Ha 16 anni e stasera si gioca il titolo contro Luke Humphries

Luke Littler non finisce di stupire. Il 16enne inglese è diventato il più giovane finalista dei mondiali di freccette, battendo il campione del 2018, Rob Cross, col punteggio di 6-2 nella prima semifinale del torneo in corso all’Alexandra Palace di Londra. Il teenager, già un mito per gli appassionati, ha dato una lezione al più esperto rivale e ora proverà a scrivere una nuova pagina di storia nella finale in programma stasera contro Luke Humphries. «Non ho parole, è semplicemente pazzesco essere in una finale del campionato del mondo al mio debutto - ha detto Luke 'the Nukè al Sky Sport, subito dopo aver abbracciato commosso la madre -. Ero già felice di aver vinto una partita e il mio obiettivo era essere ancora qui dopo Natale, ma ora eccomi in finale. Ora guarderò l’altra semifinale e sono sicuro che sarà un’altra partita strepitosa». Noto anche per festeggiare le sue vittorie mangiando un kebab, Littler ha detto ai microfoni che oggi non farà nulla di speciale prima della finale, che farà guadagnare al vincitore mezzo milione di sterline: «La mattina mangerò la mia frittata prosciutto e formaggio, poi più tardi una pizza e quindi mi allenerò al bersaglio». Prima di lui - che solo a gennaio, compiuti i 16 anni, ha partecipato al primo torneo nel circuito principale di darts - il più giovane ad aver mai preso parte alla finale aveva 21 anni, e la perse.