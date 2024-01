Torino tris, il Napoli è in un incubo. Lazio felice a Udine, la decide Vecino

Torino-Napoli 3-0

RETI: 43' pt Sanabria; 7' st Vlasic, 21' st Buongiorno.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6 (31' st Sazonov 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6, Ricci 6, Ilic 6.5 (45' st Gineitis sv), Lazaro 6.5; Vlasic 7 (45' st Karamoh sv); Sanabria 7 (47' st Seck sv), Zapata 6.5 (31' st Pellegri 6). In panchina: Gemello, Popa, Zima, Vojvoda, Tameze, Linetty. Allenatore: Juric 7.

NAPOLI (4-3-3): Gollini 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5, Mario Rui 5.5 (14' st Zerbin 6); Cajuste 5.5 (31' st Gaetano 6), Lobotka 6, Zielinski 5.5 (1' st Mazzocchi 4); Politano 6 (22' st Lindstrom 6), Raspadori 5 (14' st Simeone 5.5), Kvaratskhelia 5. In panchina: Contini, Idasiak, Demme, D’Avino, Zanoli. Allenatore: Mazzarri 5.

ARBITRO: Marinelli di Aprilia 6.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: Mazzocchi, al 5' st, per gioco pericoloso. Ammoniti: Zielinski, Juan Jesus. Angoli: 5-2 per il Napoli. Recupero: 1'; 3'.

La crisi e gli incubi del Napoli proseguono senza sosta anche nella prima gara del nuovo anno sul campo del Torino. Allo Stadio Olimpico i granata travolgono i partenopei 3-0 grazie alle reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Pomeriggio nero viziato anche dall’espulsione di Mazzocchi dopo quattro minuti dal suo esordio con la maglia azzurra. La squadra di Juric sale così a 27 punti in classifica, portandosi a -1 proprio dagli uomini dello squalificato Mazzarri, scivolati addirittura in nona posizione e ancora una volta a secco di gol.

Udinese-Lazio 1-2

RETI: 12' pt Pellegrini, 14' st Walace, 31' st Vecino.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 5.5; Ferreira 6, Perez 6, Kristensen 5.5 (38' st Thauvin sv); Ebosele 6 (30' st Ehizibue sv), Lovric 6.5 (38' st Davis sv), Walace 7, Payero 5.5, Masina 5.5 (1' st Kamara 5.5); Pereyra 6; Lucca 5.5 (22' st Success 6). In panchina: Silvestri, Padelli, Zarraga, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Kabasele. Allenatore: Cioffi 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Patric 6.5, Gila 6 (42' st Romagnoli sv), Pellegrini 7 (23' st Lazzari 6); Guendouzi 6.5, Rovella 6.5, Kamada 5 (1' st Vecino 7); Isaksen 6 (1' st Felipe Anderson 6.5), Castellanos 5.5, Zaccagni 5.5 (23' Pedro 6). In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Cataldi, Basic, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Kristensen, Payero, Masina, Kamada, Ferreira, Gila, Pellegrini, Perez. Angoli: 4-4. Recupero: 3' pt; 5' st.

La Lazio vola a tre punti dalla Champions League battendo 2-1 l’Udinese nella 19ª giornata di Serie A. I biancocelesti vanno in vantaggio al 12' con Pellegrini, i friulani rimontano al 59' con Walace, ma al 76' Vecino firma il successo entrando dalla panchina. Dove, invece, in chiave mercato, è rimasto per tutta la partita Samardzic: il ds dei friulani Balzaretti ha confermato la trattativa in corso per il centrocampista.