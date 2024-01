Australian Open in salita per Berrettini: subito contro Tsitsipas

Matteo Berrettini contro Stefanos Tsitsipas al primo turno degli Australian Open. L’azzurro torna a Melbourne dopo una lunga assenza per infortunio e il sorteggio gli assegna un esordio difficile nel primo Master 2024. Nella parte alta del tabellone maschile anche Lorenzo Musetti, contro il francese Benjamin Bonzi, che è nello stesso ottavo di Berrettini, Jannik Sinner opposto all’olandese Botic Van de Zandschulp, e Matteo Arnaldi, che pesca l’australiano Adam Walton. Non fortunato nemmeno Lorenzo Sonego, che giocherà contro Daniel Evans e in caso di vittoria potrebbe sfidare Carlos Alcaraz al secondo turno.