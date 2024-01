Australian Open, scatta l'ora X: Sinner tra i favoriti. Tredici italiani al via tra i due tabelloni

La stagione del tennis internazionale riparte da dove era finita l’annata passata, ovvero dal successo di Novak Djokovic, in finale su Jannik Sinner, nelle Atp Finals di Torino e dal trionfo degli azzurri, trascinati proprio dall’altoatesino, in Coppa Davis. Nella notte italiana tra sabato e domenica prenderà il via la prima prova del Grande Slam del 2024. Sui campi in cemento del Melbourne Park va in scena la 112esima edizione degli Australian Open. Nel singolare maschile l’uomo da battere è ancora una volta Djokovic. Il serbo, numero uno del mondo, è il campione in carica del Grande Slam australiano, vinto in carriera ben dieci volte. A contendergli lo scettro, in primis, ci sarà il numero due del ranking Atp, lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’unico che nel 2023 è riuscito a battere Nole nelle prove Major, ovvero nella finale di Wimbledon, fermando di fatto la corsa verso il sogno Slam di Djokovic, poi vincitore negli altri tre grandi appuntamenti dello scorso anno.

Alle loro spalle, come sempre nelle ultime uscite, il russo Daniil Medvedev e l’azzurro Sinner, che a chiusura del 2023 è riuscito a battere per ben due volte Djokovic, a Torino e in Davis. Tanto Alcaraz quanto Medvedev, in caso di vittoria, potrebbero scalzare Djokovic dalla vetta del ranking Atp. Mancherà, invece, il campione del 2022: Rafael Nadal è appena rientrato nel circuito ma ha deciso di rinunciare agli Australian Open perché non si sente ancora pronto per giocare match al meglio dei cinque set. Lo spagnolo ha iniziato il proprio calvario proprio a Melbourne, esattamente un anno fa, e, secondo tanti appassionati, punterà tutto, in quella che potrebbe essere la sua ultima annata da professionista, sulla stagione sul rosso. In campo femminile, invece, difenderà il titolo conquistato nel 2023 la bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero due del mondo e prima rivale della leader iridata, la polacca Iga Swiatek. Tornano, poi, due grandi protagoniste del tennis rosa. C'è tanta attesa sia per la giapponese Naomi Osaka, vincitrice del Major australiano nel 2019 e nel 2021, che è di nuovo nel circuito dopo esser diventata mamma, e per la danese Caroline Wozniacki, ex numero 1 del mondo, di nuovo in campo a Melbourne, grazie a una wild card, a quattro anni dalla sua ultima apparizione (nel 2020) e a sei dal trionfo del 2018.

Nutrita la pattuglia azzurra al via. Tredici in tutto i tennisti italiani ai nastri di partenza: 7 in campo maschile e 6 in quello femminile. Fra gli uomini occhi puntati principalmente, in chiave tricolore, su Sinner, numero 4 del seeding, opposto all’olandese Botic Van De Zandschulp. Questo primo turno sarà anche il primo match di questa edizione in scena sul cemento della Rod Laver Arena, il "mitico" campo centrale del Melbourne Park. Come l'altoatesino è testa di serie, numero 25, anche Lorenzo Musetti, che al debutto incrocia il francese Benjamin Bonzi. Esordio molto complicato, poi, per il rientrante Matteo Berrettini, opposto al greco Stefanos Tsitsipas, numero 7 del mondo e finalista a Melbourne lo scorso anno. A ruota per Matteo Arnaldi la wild card australiana Adam Walton e per Lorenzo Sonego il britannico Daniel Evans. Con loro anche i qualificati Flavio Cobolli, che sfiderà il cileno Nicols Jarry, e Giulio Zepperi, opposto al serbo Dusan Lajovic.

In campo femminile il sorteggio peggiore è "toccato" a Camila Giorgi, che dovrà vedersela subito con la bielorussa Viktoria Azarenka, 18esima favorita del seeding. Debutto contro una testa di serie pure per Lucia Bronzetti, che sfida l’ucraina Lesia Tsurenko, 28esima forza del torneo. Esordirà, invece, contro la svizzera Lulu Sun, proveniente dalle qualificazioni, Elisabetta Cocciaretto. Avversarie promosse dal tabellone cadetto anche per Martina Trevisan, opposta alla messicana Renata Zarazua, e per la "veterana" Sara Errani, entrata in extremis nel main draw, grazie al forfait di Madison Keys, che affronterà la "padrona di casa" Storm Hunter. Infine, la numero uno azzurra, Jasmine Paolini, 26esima favorita del seeding, debutterà contro la russa Diana Shnaider.