Australian Open, Sinner facile al 3° turno. Prosegue la favola di Cobolli: out Musetti e Arnaldi

Jannik Sinner e Flavio Cobolli, avanti, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi eliminati: è questo il verdetto delle partite del secondo turno degli Australian Open che hanno visto impegnati gli azzurri. Musetti, l’ultimo a scendere in campo, ha ceduto al 19enne francese Luca Van Assche al termine di una maratona di quasi quattro ore.

Va avanti invece la favola di Flavio Cobolli: il tennista romano (ma fiorentino di nascita), n. 100 al mondo, ha battuto il russo Pavel Kotov, numero 65, in quattro set, 7-5, 6-3, 5-7, 6-2. E’ il primo italiano nella storia degli Australian Open a raggiungere il terzo turno partendo dalle qualificazioni nell’era Open e al terzo turno troverà l’australiano Alex De Minaur, numero 10 al mondo, che nella notte ha eliminato Matteo Arnaldi con un netto 6-3, 6-0, 6-3, in due ore. Bene anche Jannik Sinner: il 22enne altoatesino numero 4 al mondo ha superato agevolmente in tre et, 6-2, 6-2, 6-2, il 23enne nederlandese Jesper de Jong. Si è giocato con il tetto chiuso per la forte pioggia. Sinner affronterà il vincitore tra l’argentino Sebastian Baez (n.29) e il colombiano Danel Galan (n.87).

Tra le donne avanza al terzo turno campionessa in carica Aryna Sabalenka: la 25enne bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera la 16enne ceca Brenda Fruhvirtova, numero 107 del ranking Wta, con il punteggio di

6-3, 6-2, in un’ora e sette minuti. Bene anche Coco Gauff (battuta la connazionale americana Caroline Dolehid 7-6(2) 6-2) Fuori la vincitrice del 2018 Caroline Wozniacki, battuta dalla qualificata Maria Timofeeva 1-6, 6-4, 6-1. (AGI)