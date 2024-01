L'impresa di Nagal agli Australian Open: da 900 euro in banca a una vittoria da 110mila euro in un solo giorno

Sumit Nagal, un anno fa oltre la 500° posizione nel Ranking ATP e oggi 137°, ha realizzato un'impresa storica agli Australian Open battendo Alexander Bublik, numero 27 al mondo, con un punteggio di 6-4, 6-2, 7-6. Questo successo segna la sua prima volta al secondo turno degli Australian Open, un traguardo che nessun connazionale indiano ha raggiunto dal 1989, quando Ramesh Krishnan sconfisse il campione Mats Wilander.

Questa vittoria è particolarmente significativa per Nagal, essendo la sua seconda nei tabelloni principali di uno Slam e la prima volta che un giocatore indiano batte una testa di serie in uno Slam. La sua carriera è stata segnata da sfide e sacrifici, inclusi i viaggi a proprie spese e senza supporto dell'All India Tennis Association, a causa della sua scelta di non partecipare alla Coppa Davis in Pakistan. Prima di qualificarsi per gli Australian Open, Nagal ha dovuto superare tre turni di qualificazione e, fino a poco tempo fa, aveva solo 900 euro in banca, ma ha guadagnato circa 110 mila euro grazie alla sua recente vittoria.

Il sogno di Nagal si è infranto infine di fronte all'avversario successivo, il cinese Shang Juncheng, 140° nel Ranking ATP, che lo ha battuto con il punteggio di 3-1 (2-6, 6-3, 7-5, 6-4).