Australian Open, Medvedev in finale con Sinner

Daniil Medvedev è in finale all’Australian Open e domenica contenderà a Jannik Sinner il primo Slam della stagione. Il russo, n.3 del ranking, in semifinale ha battuto il tedesco Alexander Zverev (n.6) in cinque set, con il punteggio di 5-7, 3-6-, 7-6(7/4), 7-6(7/5), 6-3. Medvedev, per la terza volta in finale a Melbourne, proverà a vincere un secondo titolo del Grande Slam dopo gli US Open 2021. Nelle prime due occasioni è stato battuto da Djokovic nel 2021 e da Nadal l’anno successivo. Avanti di due set, Zverev si è fatto rimontare ed ha finito per cedere dopo 4h19' di gioco. Anche Medvedev ha rischiato di andare ko quando ha commesso un doppio fallo nel gioco decisivo del quarto set, permettendo al tedesco di essere a due punti dalla prima finale di Melbourne. È la seconda volta dall’inizio del torneo che il 27enne moscovita rimonta due set di svantaggio, dopo la vittoria al secondo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori 3-6, 6-7 (1 /7), 6-4, 7-6 (7/1), 6-0.