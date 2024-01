Non sarà un'avventura: verso il tramonto dell'era “Fab four”. Sinner e Alcaraz hanno già raccolto lo scettro

Era solo una questione di tempo. Anche perché (di tempo) ne è già trascorso tantissimo da quando si annunciava il declino dei Fab Four del tennis mondiale in favore della nuova guardia. Ma di “nuove guardie” del tennis e di generazioni di aspiranti numeri uno al mondo, i quattro moschettieri del tennis (Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic ad Andry Murray) ne hanno sbriciolate almeno un paio. Eppure nello sport, la migliore metafora della vita, l'eternità non esiste. Si può allungare fino al limite dell'umano la permanenza nel gotha (in questo caso del tennis) ma poi l'orologio “biologico” è impietoso per tutti. Il merito dello svizzero, dello spagnolo, del serbo e - in parte - del britannico - è stato quello di tendere a quella famosa eternità, spostando le lancette del famoso orologio più avanti possibile. Prima si è ammainata la bandiera del Regno Unito e di Andy Murray, falcidiato dagli infortuni e da un'anca ballerina che lo ha spodestato dal podio allargato prima del tempo. Poi è toccato a Roger Federer, che dopo aver rinverdito i fasti della gioventù, creandosi una seconda carriera, si è dovuto arrendere all'inevitabile sopraggiungere dei problemi fisici. Restano ancora nel circuito Rafa Nadal e Novak Djokovic, anche se lo spagnolo è reduce da mesi e mesi di stop e il recente rientro in campo ha parlato chiaro: il tramonto è vicino. Resta il solo Nole a essere altamente competitivo. Così competitivo da avere ancora i gradi di numero uno al mondo. Certo, anche per lui l'età avanza inesorabile (a maggio compirà 37 anni), ma mai quanto la nouvelle vague alle sue spalle. Il dado è tratto, non manca moltissimo, e all'orizzonte si profilano almeno un paio di sorpassi.