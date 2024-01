Jannik Sinner vuole scrivere la storia. Rimane il "buco nero" di una finale non visibile in chiaro

Ancora poche ore di attesa. Un'attesa febbrile, tipica di quando stai aspettando che la tua squadra giochi la finale di Champions League, o che la nazionale italiana giochi la finale della Coppa del Mondo di calcio. No, non si tratta di un paragone esagerato, ma la semplice presa d'atto che queste sono ore in cui lo sport italiano, gli appassionati e tifosi di tennis sanno di arrivare ad un appuntamento davvero storico. Quella di domani a Melbourne, nella mitica Rod Laver Arena, non è una semplice partita di tennis. Qui si va oltre il tennis, perchè un intero paese attende il suo eroe scendere in campo per conquistare un titolo mai conquistato prima. Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, match che si giocherà non prima delle 09:30 italiane, la finale degli Australian Open 2024 tra due dei tennisti più forti al mondo in questo momento. Una finale storica per tanti motivi: Dopo 19 anni non c'è uno dei "fab-four" in finale in Australia

Era il 2005, il russo Marat Safin vince il titolo battendo l'idolo di casa Lleyton Hewitt. Da lì in poi fino al 2023 è un susseguirsi incredibile di finali vinte da uno dei componenti dei magnifici quattro: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ed Andy Murray. Il fenomeno serbo ne vince addirittura 10 tra il 2008 e il 2023. Poi Federer a quota 5, Nadal a quota 2 e lo svizzero Wawrinka a quota 1 (nel 2014 vince il titolo battendo in finale Nadal). Nel 2005, almeno tre delle stelle del tennis mondiale del momento, Alcaraz, Rune e Sinner, avevano, rispettivamente, 2 anni, 2 anni e 3 anni. Segno inconfutabile che l'impresa di Sinner di aver battuto in semifinale Djokovic è un qualcosa che rimarrà scolpito nella storia del tennis a prescindere da come andrà domani e a prescindere da quello che sarà il prosieguo della carriera dell'altoatesino. L'Italia non vince un titolo slam dal 1976 Era il 1976 quando Adriano Panatta vinceva il Roland Garros a Parigi. Poi nessun altro italiano è più riuscito a vincere un titolo a queste latitudini. Prima di Panatta c'era riuscito Pietrangeli nel 1959 e nel 1960 sempre sulla terra rossa di Parigi. Negli ultimi anni l'unico tennista italiano ad arrivare in finale in un torneo del Grande Slam è stato Matteo Berrettini a Wimbledon nel 2021 quando il tennista romano dovette arrendersi allo strapotere di Novak Djokovic.