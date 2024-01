Pattinaggio: la russa Kamila Valieva squalificata 4 anni per doping

La pattinatrice d’artistico russa Kamila Valieva è stata squalificata per 4 anni dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Il verdetto è stato annunciato oggi dal panel di arbitri che tra il settembre e il novembre dello scorso anno aveva trattato il delicato caso legato alla giovane atleta russa che era stata trovata positiva al doping quando aveva meno di 16 anni, quindi non sanzionabile.

Con la squalifica della Valieva il Comitato olimpico russo (Roc) perde anche la medaglia d’oro della gara a squadre dei Giochi olimpici di Pechino a favore degli Stati Uniti. Nel dispositivo il Tas oltre ad accusare Valieva, ora 17 anni, di aver violato le norme antidoping sanzionandola per 4 anni, ha scritto che tutti i risultati a partire dal 25 dicembre del 2021 sono annullati. L’arbitrato del Tas ha stabilito che non c'era motivo per Valieva, che aveva 15 anni al momento della violazione, di essere trattata con maggior clemenza rispetto a un adulto.