Jannik Sinner: "Non andrò a Sanremo, lo guarderò da casa. Devo allenarmi"

«Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo». Lo ha detto Jannik Sinner nella sua conferenza stampa a Roma. "E' un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival», ha concluso.

Ambasciatore dello sport italiano nel mondo

«Jannik Sinner è appena stato nominato dal ministro Tajani come ambasciatore dello sport italiano nel mondo». Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa a Roma. «Io lo dico, a me Sinner fa impazzire - ha aggiunto - Quella ricerca quotidiana del lavoro come dottrina, è quello che anche noi nel nostro piccolo abbiamo e stiamo cercando di fare. Come lui ci piace considerare questi risultati, le Atp Finals a Torino e gli upgrade degli Internazionali, per crescere ancora, noi come lui ci nutriamo di dati e risultati».