Sinner chiarisce sulla residenza a Montecarlo: "Ci sono ottime strutture, sto bene lì"

Sorride, Sinner, anche alla domanda sulle critiche per la sua residenza a Montecarlo: torni in Italia? " Sono andato lì perchè ci viveva il mio allenatore di Bordighera: ci sono tanti tennisti, ottime strutture, e posso andare al supermercato tranquillo. Sinceramente, lì sto bene...» . E anche questo è discorso chiuso. Dopo la corsa sul tapis roulant e la palestra del mattino in vista della ripresa vera ("non vado a Sanremo perchè in quei giorni devo allenarmi"), una visita alla Farnesina, dove il ministro Tajani, con Paolo Barelli (presidente Fin e capogruppo Fi alla Camera) al fianco, lo ha nominato ambasciatore italiano nel mondo della diplomazia dello sport; poi, a conferenza stampa finita, nel pomeriggio il foto shooting al Colosseo, accolto anche dai ministri Sangiuliano e Santanchè. Sinner alla mondanità e ai social preferisce i libri, alla passerella di Sanremo gli allenamenti e a celebrazioni nella sua Sesto quelle di Roma: «volevo tornare, ma non era il caso festeggiare lì», per «rispetto» del lutto che ha colpito la cittadina del Tirolo, con la morte di una mamma e dei suoi due figli in un incidente d’auto. Forse sono proprio questi i segreti di un 22enne che punta a diventare il numero uno del mondo nel tennis, ma a modo suo, nonostante la Sinner-mania imperversi per tutto il Paese.

«Tifoso di Sanremo? Sì, da casa» , dice troncando ogni discorso sua una sua possibile presenza sul palco più nazionalpopolare di Italia. E poi l’appello ai suoi coetanei. «Rispetto i social, ma non li amo: ai ragazzi dico, state attenti, la vita vera non è lì...». E forse neanche nelle 'vacanzè romane che lo trascinano in un vortice di impagni, personali e non. Tutti affrontati col sorriso, ma solo come breve parentesi di una vita fatta di lavoro e obiettivi.

Si può essere il tennista da battere, vincere il primo Slam di una carriera destinata a successi e restare lo stesso di sempre. Chiedere a Sinner per credere . In un mondo in cui la vera stravaganza è forse rimanere normali, ecco che Jannik ricalca a pieno la figura dell’antidivo, nonostante gli appuntamenti nella tre giorni romana.

Il no a Sanremo

«Io sono lo stesso di due settimane fa», è l’esordio nella conferenza stampa di Roma. E viene da credergli. Il sorriso è il solito, l’outfit pure. Un cardigan beige e una maglietta bianca. Niente sopra le righe. Anche per questo «farò il tifo da casa per Sanremo», mette subito in chiaro. Poi spiega: «Quando sarei dovuto essere al Festival, sarò già a lavorare ed è quello che mi piace fare, per questo non andrò». A poco, dunque, è servito anche il consiglio disinteressato della premier Meloni di ieri. Meglio lavorare senza distrazioni e anche per questo sui social network si vede solo per lavoro.

Al Colosseo

Come la foto al Colosseo con la Coppa alzata."Non mi piacciono, non ricalcano la verità. Per questo ai ragazzi dico di stare attenti. Io personalmente vivo meglio senza e continuerò a fare così": un invito pesante, nei tempi delle polemiche su haters e conseguenze dei messaggi via social. Sinner invece è questo, un decisionista, con un’impronta d’educazione fuori dal comune, e tutto quel che fa è finalizzato al risultato sportivo e agli obiettivi prefissati. In questa stagione ce ne sono diversi, perché dopo aver vinto gli Australian Open, ora vuole fare bene anche negli altri, puntare al numero uno e in mezzo prendersi una medaglia a Parigi 2024, possibilmente d’oro.