Gli azzurri dell'ItalTennis da Mattarella per celebrare la vittoria in Coppa Davis. Il capo dello Stato a Sinner: "Apprezzo la tua semplicità"

"Grazie davvero, una splendida racchetta... moderna!". Così Mattarella ha ringraziato Sinner che gli ha regalato al Quirinale una sua racchetta "impacchettata" con un fiocco tricolore. Il capo dello Stato infatti è un amante del tennis e ha raccontato i suoi ricordi del passato quando le racchette erano molto diverse da oggi.

"L'orgoglio di essere qui è per una vittoria che è frutto del sacrificio e del gioco di squadra", ha detto Sinner nel suo intervento rivolgendosi al presidente della Repubblica. "E' un successo per tutti gli italiani. La cosa più importante non è stato vincere, ma esserci capiti tra compagni, di essere felici in campo e sorridere anche quando le cose non vanno per il meglio".

"Abbiano fatto una cosa importante per questo Paese", ha aggiunto Sinner. "A Bologna abbiamo sofferto un po' - ha ricordato l'azzurro, vincitore degli Australian Open '24 - Io non c'ero, poi a Malaga ho dato il mio contributo come aveva fatto Matteo Berrettini. Ora ci sono le Olimpiadi, un appuntamento molto importante: cercheremo di dare il massimo, tutti".