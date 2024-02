La Juventus battuta 1-0, l'Inter inizia la fuga scudetto

L’Inter batte 1-0 la Juventus nel sentito e delicato derby d’Italia, facendo un importante scatto verso lo scudetto. L’autogol di Gatti decide il big match di San Siro della 23 giornata di Serie A, regalando tre punti pesantissimi ai nerazzurri che allungano in vetta alla classifica. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, sale a 57 punti portandosi a +4 sugli uomini di Max Allegri, considerando però che la capolista ha anche una gara da recuperare.

NOTE : Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Vlahovic, Danilo, Mkhitaryan, Thuram, Inzaghi, Bremer. Angoli: 6-4. Recupero: 1', 5'.

In panchina: Pinsoglio, Perin, Iling-Junior, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge Allenatore: Allegri 5.5.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Sanchez. Allenatore: Inzaghi 6.

Potenzialmente quindi il distacco sarebbe di sette lunghezze e, considerando i ritmi a cui viaggiano i nerazzurri (16 risultato utile di fila in campionato), il successo di oggi potrebbe rappresentare un tassello importante in ottica tricolore. I nerazzurri partono forte e iniziano subito a fare la partita spaventando i bianconeri in diverse situazioni. Al 18' ci prova Dimarco al volo su cross di Pavard colpendo solo l’esterno della rete, poi al 25' lo stesso laterale mancino serve al centro Thuram dopo un lancio pazzesco di Calhanoglu, ma Bremer è provvidenziale nella chiusura a due passi da Szczesny.

Gli ospiti provano a rispondere in contropiede poco dopo la mezz'ora, sprecando una grande chance con Vlahovic che sbaglia il controllo decisivo su assist di Mckennie perdendo l’attimo per la conclusione. Al 37' così arriva il meritato vantaggio interista grazie ad uno sfortunato autogol di Gatti che, nel tentativo di contenere Thuram su un tocco al centro di Barella, devia di petto nella propria porta l’1-0 dei padroni di casa. Nella ripresa il copione della gara non sembra cambiare e al 57' l’inter va ad un passo dal tris con Calhanoglu: il turco stoppa e tira dal limite colpendo l’esterno del palo alla sinistra del portiere.