Tuffi, per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia storico argento nel sincro

E’ d’argento la ventiduesima medaglia dell’Italtuffi ai Campionati mondiali. Un argento che brilla quasi come l’oro, colore che nei tuffi sincronizzati dal trampolino maschile è andato ancora una volta, per la dodicesima volta su quattordici totali, alla Cina. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno rotto un tabù, ovvero l’Italia sul podio nel sincro dal trampolino uomini che era stato sfiorato nel 2009 a Roma con i fratelli Nicola e Tommasi Marconi rimasti a rosicare per nove centesimi di punto.

Una specialità "nuova" quella dei sincronizzati introdotta solo dall’edizione di Perth '98, quindi oltre vent'anni dopo l’era Klaus Dibiasi-Giorgio Cagnotto. All’'Hamad Aquatic Center' di Doha in Qatar per i colori azzurri è andata diversamente rispetto al Foro Italico. Marsaglia-Tocci oltre a laurearsi vicecampioni mondiali hanno strappato anche la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024 che era obiettivo primario. Il duo azzurro, a Mondiale appena iniziato, ha assicurato la continuità della tradizione dell’Italia: da dieci edizioni almeno un tuffatore o tuffatrice del Bel Paese era salito sul podio.