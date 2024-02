Paura per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è caduta in allenamento, sulla pista di Temù, in provincia di Brescia, e si temono conseguenze gravi sulla stagione (probabile frattura di tibia e perone?). «Al momento è presto per una diagnosi precisa - fanno sapere fonti della federesci - Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici».