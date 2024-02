Dramma nell'atletica, il maratoneta Kelvin Kiptum muore in un incidente. Deteneva il record mondiale

Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale di maratona, e il suo allenatore Gervais Hakizimana sono deceduti in un tragico incidente stradale domenica 11 febbraio. Kiptum, 24enne keniano, aveva stabilito il record mondiale alla maratona di Chicago lo scorso ottobre con un tempo di 2:00:35, superando il precedente record di Eliud Kipchoge. Era in preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi e aveva pianificato di correre a Rotterdam per migliorare ulteriormente il suo tempo. L'incidente è avvenuto su una strada tra Eldoret e Kaptagat, nel Kenya occidentale, una regione rinomata per l'allenamento dei corridori sulla lunga distanza.