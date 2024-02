Lacrime azzurre, che peccato! Sfuma l'oro ai rigori nella finalissima dei Mondiali di Pallanuoto: vince la Croazia

Niente oro ai Mondiali per l’Italia della pallanuoto. A Doha il Settebello del ct Sandro Campagna ha perso la finale con la Croazia per 15-13 dopo i rigori. La partita era finita in parità, 11-11.

Azzurri a testa alta

"I ragazzi stanno piangendo, è chiaro che questo è un titolo mondiale perso, però nel 2024 non sarà ricordata questa partita, ma le gare olimpiche. Quindi prendiamoci questa medaglia, la squadra c'è per conquistare qualcosa in importante alle Olimpiadi". Lo ha detto il ct del Settebello Sandro Campagna, al termine della finale mondiale persa a Doha. "Abbiamo sbagliato nel finale, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto una grandissima finale e un Mondiale strepitoso. Siamo cresciuti durante il torneo, la stagione, il Mondiale - ha detto ancora Campagna ai microfoni di Rai Sport - Abbiamo saputo soffrire anche oggi, forse ci è mancato qualcosa in qualità, gambe. Niente da dire, rimane il rammarico di aver perso a quattro secondi".