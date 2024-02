Mondiali di Nuoto, Quadarella-show: medaglia d'oro negli 800 sl. Argento per Miressi nei 100 metri

Straordinaria ed emozionante impresa di Simona Quadarella che ha vinto il titolo mondiale degli 800 stile libero. Per la fuoriclasse nuotatrice romana si tratta della seconda medaglia d’oro ai Mondiali di Doha dopo quella conquistata nei giorni scorsi nei 1500 sl. L'azzurra è stata la protagonista di quella che è stata la più bella ed emozionante finale del Mondiale di Doha che si concluderà domani. La 25enne atleta romana, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, è stata autrice di una perfetta prestazione sotto l’aspetto tattico. Quadarella ha vinto in 8'17"44 lasciandosi alle spalle di appena nove centesimi la caparbia tedesca Isabel Gose e di 4"82 la neozelandese Erika Fairweather che era stata protagonista nelle prime battute di gara. Quadarella e Gose hanno dato vita ad una sfida sul filo dei centesimi, vasca dopo vasca. Nell’ultima vasca, l’azzurra ha sferrato l’attacco al quale la teutonica ha provato a rispondere ma al tocco sulla piastra si è dovuta accontentare dell’argento. Simona Quadarella non aveva mai vinto il doppio oro iridato 800-1500 stile libero, cosa invece accaduta tre volte agli Europei (2018, 2021 e 2022), alle Universiadi (2017) e agli Europei giovanili (2014).