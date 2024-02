Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari: è doppio 1-1

Udinese-Cagliari 1-1

RETI: 14' pt Zemura, 44' pt Gaetano.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Perez 6, Gianetti 5.5, Kristensen 6; Ehizibue 6.5 (20' st Ferreira 5.5), Samardzic 5.5, Walace 5.5, Lovric 5.5 (38' st Payero sv), Zemura 7 (20' st Ebosele 5.5); Thauvin 6.5 (34' st Brenner 5.5); Lucca 5.5 (34' st Success sv). In panchina: Padelli, Silvestri, Tikvic, Kabasele, Zarraga, David. Allenatore: Cioffi 6.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet 6; Zappa 5 (38' st Di Pardo 6), Mina 6, Dossena 6, Augello 6.5; Deiola 6, Makoumbou 6, Jankto 5.5 (38' st Nandez 6); Gaetano 7, Luvumbo 6; Lapadula 5.5 (33' st Pavoletti 6). In panchina: Radunovic, Obert, Wieteska, Azzi, Iliev, Viola, Prati, Sulemana, Petagna. Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

NOTE: giornata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Lucca, Dossena, Augello, Gianetti, Joao Ferreira. Angoli: 4-3 per il Cagliari. Recupero: 2'; 5'.

UDINE - Udinese e Cagliari pareggiano per 1-1 nel match delle 15 della venticinquesima giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium succede tutto nel primo tempo: Gaetano ha risposto all’iniziale vantaggio di Zemura. Un pareggio giusto per quanto visto in campo, al termine di una partita equilibrata, intensa, ma molto sporca a livello tecnico.