Il Milan rimonta ma cade a Monza e fallisce l'aggancio al secondo posto. La Juve si salva

Monza-Milan 4-2

RETI: 45' pt Pessina (rig.), 51' pt Mota; 19' st Giroud, 43' st Pulisic, 45' st Bondo, 50' st Colombo.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6 (43' pt Sorrentino 6); Birindelli 6.5, Izzo 6.5, Marí 7, A. Carboni 7; Pessina 7.5, Gagliardini 6.5; Mota 7.5 (36' st Maldini 6.5), Colpani 7 (36' st Pereira sv), V. Carboni 6.5 (21' st Bondo 7.5); Djuric 7 (21' st Colombo 7). In panchina: Gori, Bettella, Caldirola, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos, Akpa-Akpro, Machin, Zerbin. Allenatore: Palladino 7.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 5.5 (38' st Musah sv), Thiaw 4, Gabbia 5.5, Hernandez 5; Bennacer 5 (9' st Giroud 7), Adli 5 (1' st Reijnders 5.5); Chukwueze 6 (1' st Pulisic 8), Loftus-Cheek 5, Okafor 5 (1' st Leao 5); Jovic 4. In panchina: Mirante, Sportiello, Bartesaghi, Jimenez, Kjaer, Simic, Terracciano. Allenatore: Pioli 5.

ARBITRO: Colombo di Como 5.5.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Espulso: Jovic, al 7' st, per condotta violenta. Angoli: 7-3 per il Monza. Recupero: 8'; 7'.

MONZA - Il Milan cade a Monza, 4-2 negli ultimi minuti, dopo aver rimontato dallo 0-2, e manca il sorpasso sulla Juventus al secondo posto della Serie A. A sorridere sono i brianzoli e l’Inter, sempre più in vetta alla classifica. Sono Pessina su rigore e poi Mota, Bondo e Colombo a far gioire i biancorossi. Nel mezzo le reti di Giroud e Pulisic, che nonostante il rosso ai danni di Jovic avevano dato la scossa (subentrando dalla panchina) al team rossonero. Quella di stasera è la prima sfida ufficiale disputata al Brianteo tra le due squadre dopo la morte di Silvio Berlusconi, ricordato dai tifosi con striscioni e bandiere.