Impresa Napoli, batte l'Armani Milano e vince la Coppa Italia di basket

La Generazione Vincente Napoli Basket batte l’EA7 Armani Milano e conquista la Coppa Italia di basket 2024. Una impresa quella del quintetto allenato da Igor Milicic che dopo 18 anni si aggiudica la finale di Coppa Italia superando i campioni d’Italia con il punteggio di 77-72, e alza la Coppa con merito dopo l’emozionante e meravigliosa avventura vissuta a Torino. La squadra di Milicic, dopo aver superato nei quarti di finale la capolista del campionato di serie A Germani Brescia, e battuto all’over-time in semifinale la UnaHotels Reggio Emilia, ha sconfitto in finale anche Milano. «Abbiamo fatto qualcosa che la città di Napoli ricorderà per sempre - le parole di coach Milicic - E’ un successo anche per i nostri tifosi e per la nostra società. E’ stato un grande traguardo per la squadra».

«Siamo contenti di aver fatto felice il popolo di Napoli - le parole di Michal Sokolowski, MVP della partita - Loro ci sono sempre. la vittoria, e la Coppa Italia è tutta per loro». Una tripla di Jacob Pullen a 17 secondi dalla fine permette alla Generazione Vincente Napoli di vincere la Coppa Italia. Nel 1969 ci era riuscita la Partenope, prima del successo del 2006. In una partita condotta quasi sempre dall’inizio alla fine, coach Milicic festeggia un capolavoro, ottenuto da testa di serie numero sette. Napoli non risente della stanchezza del giorno di riposo in meno e di una semifinale molto più combattuta. Il simbolo è Tyler Ennis, che attacca l’area con convinzione, arma la mano di Zubcic (due triple) ed è decisivo per l’allungo (8-15) che obbliga Messina al timeout. Milano ha un buon contributo offensivo da Melli.